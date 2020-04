Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : démarrage d'une activité en Indonésie Cercle Finance • 30/04/2020 à 09:06









(CercleFinance.com) - Eramet annonce que PT Weda Bay Nickel, sa joint-venture indonésienne avec Newstride Technology et PT Antam, a réalisé ce 30 avril la première coulée de ferro-alliage de nickel du premier four de son usine sur l'île d'Halmahera, en avance sur le calendrier initial. Seulement 20 mois après la pose de la première pierre de cette unité pyrométallurgique de nickel, la joint-venture est désormais pleinement opérationnelle. La montée en puissance se poursuivra ces prochains mois, avec le démarrage des trois autres fours.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -2.13%