(CercleFinance.com) - Eramet décroche de -10% vers 82,5E alors que son concurrent KNS (Koniambo Nickel SAS) jette l'éponge dans cette île en proie à un embrasement social et licenciera ses 1.200 salariés fin d'août.

Il semble peu probable qu'Eramet se propose comme repreneur mais cela met en lumière les difficultés d'opérer sur le 'caillou'.

Le titre vient de casser un important support (les 92E) et cela laisse craindre une rechute en direction du 'gap' des 80,35E resté béant depuis le 25 avril, puis un test du palier de soutien moyen terme des 77E.





Valeurs associées ERAMET 84,55 EUR Euronext Paris -9,13%