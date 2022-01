Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 13:03









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Eramet gagne plus de 1% avec le soutien d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 82 à 120 euros sur le titre du groupe minier et métallurgique.



'Eramet devrait publier des résultats 2021 solides le 23 février prochain, portés par la seule division Mines & Métaux grâce à une bonne performance opérationnelle dans toutes les entités à l'exception de la SLN', estime l'analyste.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.11%