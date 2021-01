Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : dans le vert avec l'aide d'un analyste Cercle Finance • 13/01/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Eramet prend près de 3% sur fond de propos rassurants d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'achat' sur le titre du groupe minier et métallurgique et relève son objectif de cours de 45 à 56 euros, dans le sillage d'une révision à la hausse de ses attentes. L'analyste reconnait que la situation financière et opérationnelle du groupe 'demeure compliquée', après qu'Eramet a fait part d'une situation 'devenue très critique' pour la Société Le Nickel (SLN), victime de blocages perlés de ses centres miniers. 'Nous anticipons dès 2021 la mise en place de catalyseurs (sauvetage inéluctable de la SLN, solution industrielle pour A&D, assainissement graduel du bilan) tandis que la remontée du cours du nickel et du manganèse est désormais tangible', estime-t-il néanmoins.

