Eramet : dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Eramet grappille moins de 1% et surperforme ainsi la tendance négative à Paris, aidé par des propos d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 86 à 89 euros, dans une note sectorielle. Selon lui, la situation financière et opérationnelle d'Eramet est stabilisée et l'engagement des parties prenantes (SLN, Aubert & Duval) devrait se concrétiser, tandis que les fondamentaux du nickel et du manganèse restent solides et la valorisation est attractive.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +0.08%