Eramet: chute de 85% du RNPG en 2023

(CercleFinance.com) - Eramet publie un résultat net part du groupe (RNPG) annuel en chute de 85% à 109 millions d'euros, et un EBITDA ajusté en baisse de 59% à 772 millions, pour un chiffre d'affaires ajusté de 3,82 milliards, en recul organique de 26% sur un effet prix négatif.



'Le second semestre a confirmé la forte amélioration de notre performance opérationnelle, notamment avec le record de production de manganèse au Gabon et la poursuite de la forte progression de la production de nickel en Indonésie', note cependant sa PDG Christel Bories.



En accord avec sa politique d'allocation du capital visant en priorité le désendettement, le groupe minier et métallurgique proposera à son AG du 30 mai prochain de verser un dividende de 1,5 euro par action au titre de l'exercice écoulé.



'Dans un contexte macroéconomique toujours très difficile avec des niveaux de prix de marché bas en ce début d'année', Eramet prévoit une performance financière au premier semestre 2024 nettement en-dessous de celle du second.





