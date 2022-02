Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: cession d'Eramet Sandouville finalisée information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Suite à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives, Eramet annonce avoir finalisé la cession de sa filiale Eramet Sandouville, usine hydro-métallurgique localisée en France, à Sibanye-Stillwater, groupe minier et métallurgique international.



Pour rappel, le groupe français avait levé en novembre dernier son option de vente des titres Eramet Sandouville, et procédé à la signature du contrat de cession avec Sibanye-Stillwater qui lui avait fait une promesse unilatérale d'achat en juillet 2021.



Eramet estime qu'après prise en compte des ajustements de prix, le produit net réalisé grâce à cette transaction devrait s'élever à environ 85 millions d'euros, avec un impact positif sur la trésorerie du groupe.





