Eramet: cède sa filiale norvégienne (ETI)

(CercleFinance.com) - Eramet cède sa filiale norvégienne Eramet Titanium and Iron (ETI) à INEOS Enterprises pour une valeur de 245 M$



ETI est une usine norvégienne de transformation d'ilménite en laitier de dioxyde de titane à destination de l'industrie des pigments. Elle produit également de la fonte de haute pureté pour le marché européen de la fonderie.



Cette cession permet à Eramet de renforcer son bilan et contribuera au financement de ses projets dans les métaux nécessaires à la transition énergétique.







