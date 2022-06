Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : cassure des 100E à surveiller de près information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 09:59









(CercleFinance.com) - Eramet ricoche sous les 103,7E et enfonce les 100,7E (ex-plancher du 22/02/2022) pour s'enfoncer vers 97,5E.

Le prochain objectif serait le retracement du plancher des 86E du 24 janvier. En cas de sauvetage du palier des 100E, Eramet pourrait remonter combler le 'gap' des 119,5E du 10 juin puis des 125,3E de la veille (9 juin).





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.74%