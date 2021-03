ERAMET bondit, la Nouvelle-Calédonie rassure

(AOF) - Eramet bondit de 7,92% à 61,04 euros, soutenu par une bonne nouvelle qui devrait apaiser le climat social en Nouvelle-Calédonie, où le groupe est très présent. Dans un communiqué, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer ont salué l'accord de cession conclu aujourd'hui entre le groupe Vale et le consortium " Prony Resources New Caledonia " pour la reprise du complexe minier de Vale Nouvelle-Calédonie (VNC).

Selon le gouvernement, cette cession permettra de garantir la pérennité de l'entreprise, centrale pour l'économie calédonienne avec ses plus de 1 200 salariés et près de 1 300 emplois en sous-traitance aujourd'hui et 1 900 prévus en 2022 et de nombreux emplois induits.

Cette opération est soutenue massivement par l'Etat à travers un apport de près de 500 millions d'euros, via notamment un prêt et une garantie, qui ont été autorisés par le Parlement en loi de finances pour 2021.

Une bonne chose pour Eramet. En début d'année, le groupe avait prévenu que sa filiale sur l'île, la Société Le Nickel (SLN), pourrait être placée en procédure collective sans un rapide retour à la normale de son activité.

Le fabricant de nickel calédonien, engagé dans un plan de sauvetage depuis près de deux ans, est emporté par le grave conflit social qui secoue actuellement la Nouvelle Calédonie.

Sur le "caillou", les loyalistes et les indépendantistes s'affrontaient au sujet de la reprise de l'usine de Vale, situé dans la Province Sud.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des métaux d'alliages, notamment le manganèse et le nickel, et de la métallurgie haut de gamm ;

- Fortes positions mondiales dans ses quatre activités, pesant 3,67 Mds€ : manganèse (par le biais de sa filiale Comilog, , 48 % du chiffre d'affaires), nickel (21 %), alliages et aciers spéciaux à hautes performances (23 %) et sables minéralisés ;

- Modèle d'affaires : à partir d'un positionnement sur toute la chaîne des métaux, de l'exploration minière à la transformation, élargissement des positions de leader dans les métaux d'alliage, renforcement de la métallurgie haut de gamme, diversification vers les métaux spéciaux et amélioration de la performance opérationnelle ;

- Capital contrôlé de concert par l'Agence des participations de l'Etat (25,6 %), la STCPI (4 %, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes) et la famille Duval (37%), Cristel Bories étant PDG du conseil d'administration de 17 membres ;

- Bilan alourdi par la perte accusée en 2019, d'où une dette de 113 % des capitaux propres mais trésorerie de 1,9 Md€ à fin juin 2020.

Enjeux

- Stratégie focalisée sur : redressement de la SLN calédonienne, croissance dans le manganèse, les sables minéralisés et le nickel PlG Iron, élargissement du portefeuille dans les métaux pour la transition énergétique -lithium, sels de nickel et cobalt et recyclage des batteries Li-ion ;

- Stratégie d'innovation (1,5 % des revenus) :

- portée par le centre IDEAS à Trappes -collecte d'opportunités, tests et développements et excellence industrielle,

- renforcée par les partenariats scientifiques,

- orientée vers la transition énergétique (utilisation du nickel et cobalt) ;

- Stratégie environnementale 2018-23 visant à réduire les émissions de CO2 via le recours à la R&D, à accélérer la réhabilitation des sites miniers (dont la gestion sécuritaire des résidus miniers) et l'économie circulaire et à protéger les ressources en eau et la qualité de l'air ;

- Positions fortes dans le manganèse (Moanda au Gabon avec 110 mt de réserves), dans le nickel (Nouvelle-Calédonie et Weda Bay en Indonésie avec 29 mt de réserves) et les sables minéralisés (35 mt de réserves au Sénégal) ;

- Poursuite des travaux d'exploration des réserves de rutile (métal utilisé dans la production de titane) au Cameroun ;

- Attente des résultats de la revue stratégique de la filiale Aubert Duval (manganèse).

Défis

- Sensibilité au climat politique en Nouvelle Calédonie, aux risques géopolitiques au Gabon et au Sénégal et à la demande de l'industrie aéronautique ;

- Cyclicité des trois activités, volatilité des résultats et sensibilité aux variations des cours des métaux (hausse du nickel et fort repli du manganèse et du ferro-nickel) ;

- Difficulté dans le « sauvetage » de la filiale calédonienne, confrontée à une forte dégradation de l'activité et refus de l'autorité publique de permettre la cession de l'usine norvégienne de TiZir ;

- Impact de la pandémie : recul de 5 % des revenus à fin septembre ;

- Réaction à la pandémie : plan de « cash control », report de la construction de l'usine argentine de production de lithium, d'où une charge de l'ordre de 150 M€ sur les comptes 2020 ;

- Objectifs 2020 : production de minerai de manganèse en hausse de 22 %, exportation de minerai de nickel en hausse de 54 % et baisse significative du bénéfice opérationnel malgré le rebond du 2ème semestre.

Le nickel, métal clé de la transition écologique

Le succès des véhicules électriques, dont les batteries sont fabriquées en nickel, va faire exploser la demande de ce métal. Cette demande devrait grimper à 1 million de tonnes d'ici à 2030, contre 100.000 aujourd'hui. Les principaux gisements se trouvent en Indonésie et les industriels craignent que les projets en cours ne soient pas suffisants pour répondre à la demande. Tesla est donc entré en discussions avec le plus grand groupe minier au monde, BHP, pour sécuriser son approvisionnement. Les négociations portent notamment sur le prix. Le patron de Tesla, Elon Musk, pointe également les enjeux environnementaux liés à l'extraction du nickel : une tonne de ce métal génère au moins 10 tonnes de résidus miniers.