Eramet : bondit de +6%, renoue avec les 60E

(CercleFinance.com) - Eramet qui dépasse les attentes et confirme ses objectifs 2021 ouvre un 'gap' au-dessus de 57,25E et bondit de +6%. Le titre renoue avec les 60E et s'ouvre le chemin de 2 précédents sommets, c'est à dire 63E puis 65,2E des avril et 3 mars respectivement.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.41%