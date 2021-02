Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : bond de +15% vers 57,2E, déborde les 55E. Cercle Finance • 17/02/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Eramet fait un bond spectaculaire de +15% vers 57,2E sur l'annonce d'un bénéfice au T4 2020. Eramet pronostique un rebond de son excédent brut d'exploitation en 2021 ce qui euphorise les marchés. Le titre pulvérise la résistance des 52E des 10 et 11 février et déborde celle des 55E du 17/09/2019 (triplement de valeur depuis un plancher de 18,6E de mi-mars 2020): le prochain objectif se situe vers 65E.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +15.02%