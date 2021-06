Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : bien placé dans un classement RSE Cercle Finance • 22/06/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Eramet annonce se classer au troisième rang parmi les 44 sociétés du palmarès européen mines et métaux 2021 publié par Vigeo-Eiris en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), avec un niveau de performance 'Advanced'. Le groupe revendique un score global de 66/100 qui le place dans le premier décile, comme lors de la précédente évaluation réalisée en 2019, avec une progression de la notation dans le domaine des ressources humaines, droits humains et relations communautaires.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.86%