Eramet: bien orienté avec l'inauguration de Centanario

(CercleFinance.com) - Eramet s'adjuge plus de 3% après l'inauguration de son usine d'extraction directe de lithium de Centenario, en Argentine, faisant du groupe la première entreprise européenne à produire du carbonate de lithium de qualité batterie à l'échelle industrielle.



La première production est prévue en novembre 2024 et la fin de la montée en puissance est attendue pour le milieu de l'année 2025. La phase 1 de Centenario est conçue pour extraire et produire 24.000 tonnes par an à pleine capacité.



Saluant ce 'jalon crucial qui devrait renforcer le profil groupe en l'ancrant dans la transition énergétique', Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe minier et métallurgique, avec un objectif de cours relevé de 157 à 177 euros.



Le bureau d'études pointe aussi un 'momentum exceptionnel sur le manganèse qui se poursuit et semble même s'amplifier', ainsi qu'une valorisation toujours attrayante 'alors que la structure financière est désormais totalement assainie'.





Valeurs associées ERAMET 105,00 EUR Euronext Paris +3,75%