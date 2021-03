Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet bien orienté avec des propos d'analyste Cercle Finance • 31/03/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - Eramet s'adjuge 5% avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui reste à 'surperformance' et relève son objectif de cours de 75 à 86 euros, dans le sillage d'estimations d'EBITDA rehaussées sur 2021-2023 pour le groupe minier et métallurgique. 'Nous estimons que la situation financière et opérationnelle d'Eramet est stabilisée et que l'engagement des parties prenantes (SLN, Aubert & Duval) devrait se concrétiser, tandis que les fondamentaux du nickel et du manganèse restent solides', estime l'analyste. Par ailleurs, Eramet a annoncé mardi soir que son conseil d'administration souhaite faire évoluer à l'avenir la gouvernance vers une dissociation entre les rôles de président et de directeur général avant la fin du nouveau mandat de Christel Bories.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +7.32%