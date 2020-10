Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : baisse de 5% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Eramet annonce un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2020, en baisse de 5%, avec des ventes de la division mines et métaux qui compensent les effets de la profonde crise aéronautique. Le groupe revendique en effet une 'très bonne performance de production et de vente des activités minières, tirée par le rebond de l'acier en Chine, dans un contexte de marché perturbé', mais note une 'forte baisse des ventes d'Aubert & Duval (-18%)'. Compte tenu des améliorations opérationnelles, l'EBITDA prévisionnel devrait être, selon Eramet, en forte augmentation au second semestre 2020 par rapport à celui du premier. Il restera toutefois en baisse significative sur l'ensemble de l'année.

