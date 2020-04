Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : baisse de 11% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Eramet affiche un chiffre d'affaires de 774 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse de 11% par rapport à la même période en 2019, principalement sous l'effet d'une forte baisse des prix du minerai de manganèse et du ferronickel. Le groupe minier et métallurgique revendique toutefois de nouveaux records opérationnels pour un premier trimestre, avec par exemple 1,3 Mt de volumes de minerai de manganèse produit (+28%) et 331 kth d'exports de minerai de nickel (+41%). Eramet fait part d'une trésorerie élevée, mais d'une très faible visibilité sur les trimestres à venir, avec une baisse de la demande et une contraction de l'offre qui conduisent à de fortes incertitudes et à une instabilité des équilibres de marché.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -0.38%