(CercleFinance.com) - Eramet: 'avancées majeures' dans le recyclage des batteries information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 18:15









(CercleFinance.com) - Eramet assure que son projet de recyclage des batteries lithium-iona franchi 'une nouvelle étape clé vers son industrialisation en France' avec le recyclage en boucle fermée de l'ensemble des métaux de valeur contenus dans les batteries lithium-ion avec de très hauts rendements,adaptés aux exigencesde la future réglementation européenne.



Le groupe a décidé de lancer début 2022 les études d'industrialisation d'une solution intégrée de recyclage,depuis ledémantèlementdes batteries jusqu'à la production de sels de nickel, de cobalt et de lithium adaptés à la fabrication de nouvelles batteries.



En coopération avec Suez, Eramet envisage de construire en France, à horizon 2024, une usine de recyclage de batteries lithium-ion pour la production de black mass, un concentré de métaux (nickel, cobalt, manganèse, lithium, graphite) adapté aux étapes de raffinage par voiehydro-métallurgique.







