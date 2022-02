Eramet: autorisation d'export élargie pour la SLN information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 09:05

(CercleFinance.com) - Eramet annonce que le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a délivré à l'unanimité les autorisations d'export de la Société Le Nickel (SLN) à hauteur de deux millions de tonnes de minerai de nickel, ce qui porte son autorisation d'exports annuels à six millions.



La SLN avait obtenu en avril 2019 une première autorisation d'exports de minerai non valorisable en Nouvelle-Calédonie. La montée en puissance devrait permettre de dépasser les quatre millions en 2022 et d'atteindre les six millions en 2024.



Plus de 300 personnes ont été recrutées, en majorité en Province Nord, dans les villages miniers et leur bassin d'emplois pour soutenir ce programme, et près de 200 nouvelles embauches sont prévues d'ici 2024.