Eramet: attention à la cassure (imminente ?) des 131E

(CercleFinance.com) - Eramet rechute de -6%, et ceci survient après l'apparition d'un double-top parfait sous 161E (le précédent 'pic' remonte au mois de mai 2018) puis un triple sommet déclinant court terme.

Le titre confirme une franche cassure du support oblique moyen terme et menace le support horizontal court terme des 131E (testé les 25 et 26 avril).

Avec la cassure déjà validée des 135E, l'ex-zénith du 9 mars, le titre se dirige vers les supports suivants qui se situent vers 120E (ex-plancher du 15 mars, ex-résistance de fin février) puis 107E (ex-support de début avril et début juillet 2018).

Une correction de 50% de la directissime 70/160E valide un objectif de 115E, une correction de 61%, celui des 107E.





