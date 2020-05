Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : accord pour la cession de l'usine de TiZir Cercle Finance • 14/05/2020 à 09:03









(CercleFinance.com) - Eramet annonce la signature d'un accord de cession de TTI (TiZir Titanium & Iron AS), l'usine norvégienne de TiZir, à Tronox Holdings plc, un des principaux producteurs verticalement intégré de pigments et dioxyde de titane. Le groupe précise que le prix de cession, payable à la date de réalisation de l'opération, s'élève à environ 300 millions de dollars, ce qui correspond pour la valeur d'entreprise à un multiple d'EBITDA d'environ huit fois. Eramet conservera le contrôle de sa mine de sables minéralisés au Sénégal (Grande Côte Opérations) qui continuera à alimenter TTI en ilménite pour la production de laitier de titane et de fonte, dans le cadre d'un contrat de fourniture avec Tronox.

