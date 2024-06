Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: abandon d'un projet d'usine en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Eramet annonce sa décision et celle de BASF de ne pas investir dans une usine commune de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay, en Indonésie, après une évaluation approfondie, portant notamment sur la stratégie d'exécution du projet.



Celui-ci faisait l'objet d'un accord d'évaluation de potentiel signé entre les deux groupes en 2020. Eramet continuera toutefois à évaluer de potentiels investissements dans la chaîne de valeur des batteries au nickel pour véhicules électriques en Indonésie.



'Eramet reste concentré sur l'optimisation responsable des ressources de la mine de Weda Bay afin de fournir en minerai les producteurs locaux de nickel', déclare Geoff Streeton, chief development officer du groupe minier et métallurgique.





