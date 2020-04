Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : abandon d'un projet d'usine en Argentine Cercle Finance • 08/04/2020 à 08:44









(CercleFinance.com) - Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et de fortes incertitudes sur l'économie mondiale, Eramet annonce que son conseil d'administration a pris la décision de ne pas engager la construction de l'usine de production de lithium en Argentine. Le groupe minier et métallurgique précise que l'usine pilote, qui fonctionne depuis quatre mois en conditions réelles sur les hauts plateaux andins, poursuivra son activité afin de finir de collecter les résultats du procédé. Cette décision conduira à une charge de l'ordre de 150 millions d'euros. Les décaissements seront d'environ 90 millions en 2020, correspondant essentiellement aux investissements déjà engagés ainsi qu'aux coûts de terminaison des contrats et de mise sous cocon.

