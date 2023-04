Eramet abaisse son objectif d'Ebitda après des ventes trimestrielles en recul

(AOF) - Entreprise minière et métallurgique, Eramet recule de 4,77% à 85,90 euros au sein de l'indice SBF 120 après avoir annoncé une diminution de ses ventes au premier trimestre 2023. Sur cette période, son chiffre d’affaires ajusté s’élève à 949 millions d'euros en intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay, en baisse de 24% (- 27 % à périmètre et change constants, avec + 3% d’effet change). Ceci reflète principalement un effet prix (- 24%) dans un environnement de marché dégradé en comparaison des niveaux de prix particulièrement élevés au premier trimestre 2022.

Les prix des alliages de manganèse et du nickel de classe 2 ont ainsi été corrigés à la baisse sur 2022 et n'affichent désormais qu'un léger recul par rapport au quatrième trimestre 2022. L'effet volume est légèrement défavorable (- 3 %), le recul des volumes de minerai de manganèse et de sables minéralisés étant cependant partiellement compensé par la forte croissance des volumes vendus de minerai à Weda Bay.

Au cours du trimestre, l'inflation a continué de peser sur la performance du Groupe. Les coûts des intrants se sont également maintenus à des niveaux élevés, bien qu'en baisse par rapport à 2022.

Ainsi, le prix spot du coke métallurgique affiche un recul d'environ 30% par rapport au premier trimestre 2022 (+ 8 % vs le quatrième trimestre 2022). Les prix du fret maritime poursuivent leur inflexion.

Au premier trimestre 2023, au Gabon, les volumes produits de minerai sont en baisse de 38% à 1,1 mégatonne en raison de l'arrêt des activités minières en janvier suite au glissement de terrain sur la voie ferrée.

Le chiffre d'affaires des activités Manganèse est en baisse de 39% à 440 millions d'euros.

" Comme nous l'avions anticipé, le premier trimestre est marqué par un contexte économique dégradé et un environnement de prix nettement moins favorable. Il a aussi été impacté par des inci-dents non récurrents qui ont perturbé la production et le transport de minerai de manganèse ", explique Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d'Eramet.

Les perspectives 2023 s'inscrivent comme prévu dans un contexte macroéconomique moins porteur. L'EBITDA ajusté est légèrement revu à la baisse autour de 1,1 milliard d'euro en 2023, compte tenu d'une inflexion plus marquée en début d'année des prix du Nickel de classe 2.

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, puissant dans le minerai de manganèse et le ferronickel (1er mondial), dans le zircon et les matières titanifères (4ème mondial) ;

- Chiffre d’affaires de 3,7 Mds€, réparti en 2 pôles : 81 % pour les mines et métaux et 29 % pour les alliages et alliages à haute performances ;

- Ventes réalisées en Asie pour 45 %, Europe (31 %) et Amérique du nord (19 %),

- Modèle d'affaires :fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithuium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 62,51 % par l’Agence des participations de l’Etat français (25,57%), par la STCPI (4 %, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes) et par la famille Duval (36,94 %), Cristel Bories étant PDG du conseil d'administration de 18 membres ;

- Bilan assaini avec un effet de levier de la dette de 4 et 1,3 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie de transformation managériale et numérique en 3 points :

- repositionner les actifs les moins performants,

- croître dans les métiers attractifs -minerais de manganèse et sables minéralisés,

- élargir le portefeuille dans les métaux pour la transformation énergétique -sels de nickel et de cobalt et recyclage des piles ion-lithium;

- Stratégie d'innovation portée par le centre IDEAS à Trappes, doté de 35 M€ :

- déployée en interne via la Data Factory : mines et industrie 4.0 (pilotage par data, production additive, robotisation, IoT, intelligence artificielle...) et dématérialisation des flux de ventes... ,

- renforcée par les partenariats scientifiques et les projets européens ;

- Stratégie environnementale :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 en 2035 via le recours à la R&D, notamment dans la décarbonation de la production métallurgique,

- réhabilitation des sites miniers (dont la gestion sécuritaire des résidus),

- économie circulaire et protection des ressources en eau et de la qualité de l’air ;

- Portefeuille de ressources de classe mondiale : manganèse (Moanda au Gabon), nickel (Nouvelle-Calédonie et Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal) et carbonate de lithium (Argentine) ;

- Résultat des travaux d’exploration des réserves de rutile (métal utilisé dans la production de titane) au Cameroun et recherches en cours dans le sous-sol français de métropole ;

- Projets de nickel-cobalt pour batteries, notamment à Weda Bay, et de recyclage de batteries, en France.

Défis

- Sensibilité aux risques politique en Nouvelle Calédonie et géopolitique au Gabon et au Sénégal ;

- Inflation des prix de l’énergie (consommation couverte à 80 % sur le long terme), du fret et du coke et des entrants: optimisation des usines électrointensives et hausse de la productivité ;

- Retards dans la mise en œuvre du plan de sauvetage du site néo-calédonien de nickel ;

- Fin d’année marquée par un recul de la demande pour alliages de manganèse et de leur prix de vente, par une inflexion des prix de vente du minerai de nickel et des sables minéralisés ;

- Après une hausse de 61 % des ventes à fin septembre, objectif 2022 révisé légèrement en baisse : hausse de la production, dont 7,5 Mt de manganèse au Gabon, 16 Mt de nickel en Indonésie et 3 Mt exportés de Nouvelle-Calédonie, d’où un bénéfice opérationnel autour de 1,5 Md€.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.