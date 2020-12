Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : a signé un accord avec BASF Cercle Finance • 15/12/2020 à 18:21









(CercleFinance.com) - BASF a signé un accord avec Eramet afin d'évaluer conjointement le développement d'un projet hydro-métallurgique de nickel-cobalt raffinés. Ce projet comprendrait une unité de lixiviation par acide à haute pression (HPAL) à Weda Bay (Indonésie) et une raffinerie de métaux de base (BMR). La BMR permettrait de fournir du nickel et du cobalt puis des matériaux actifs de cathode destinés aux batteries lithium-ion de véhicules électriques. BASF indique que ce développement lui permettrait d'avoir accès à une source sécurisée supplémentaire de 42 000 tonnes de nickel et de 5 000 tonnes de cobalt par an. Le projet vise un démarrage des installations HPAL et BMR au milieu de la décennie 2020, et commencera dans sa première phase par une étude de faisabilité.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +3.08%