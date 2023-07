Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: a reçu une offre pour le rachat de 100% d'ETI information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 17:50









(CercleFinance.com) - Eramet annonce avoir reçu une offre unilatérale de la part d'un acheteur potentiel pour le rachat de 100% des actions d'Eramet Titanium & Iron (ETI). La valeur d'entreprise proposée s'élève à 245 M$.



' ETI est une usine norvégienne de transformation d'ilménite, produisant du laitier de dioxyde de titane destiné à l'industrie du pigment et de la fonte haute pureté pour le marché européen de la fonderie ' indique le groupe.



Le Groupe étudie actuellement cette offre unilatérale.





