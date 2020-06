ERAMET a mis en vente Aubert & Duval

(AOF) - Selon LaTribune.fr, Eramet a mis en vente sa branche spécialisée dans les aciers à haute performance et les superalliages et du titane, Aubert & Duval, actuellement en grande difficulté. La banque Rothschild a été mandatée par le groupe minier pour mener le process de vente, qui se fera sous la surveillance de l'État français, et plus particulièrement de la Direction générale de l'entreprise (Bercy). Safran se montre intéressé par cette entreprise stratégique pour l'aéronautique, la défense et l'énergie, a précisé le site d'informations.

Contacté par La Tribune, Eramet ne commente pas l'information.

