Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: a finalisé la cession de sa filiale Erasteel information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 07:45









(CercleFinance.com) - Eramet annonce avoir finalisé la cession à Syntagma Capital de 100% des titres de sa filiale Erasteel suite à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives.



' Cette opération marque la finalisation du recentrage d'Eramet sur ses métiers de base, dans la continuité de la cession d'Aubert & Duval fin avril, et permet au Groupe de se consacrer pleinement à son développement dans les métaux critiques de la transition énergétique ' indique le groupe.



La cession ainsi finalisée de l'ensemble de la division Alliages Haute Performance (Erasteel et Aubert & Duval) aura un impact non significatif sur la dette nette du Groupe à fin juin 2023.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +0.72%