(CercleFinance.com) - Eramet effectue un double rebond sur 88E, ouvre un 'gap' au-dessus de 92,5E et grimpe de +6% vers 97E: le prochain obstacle n'est autre que l'ex-support oblique qui gravite vers 100E.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +6.05%