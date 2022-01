Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : +6%, repasse en force les 81E. information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Eramet s'envole de +6% et repasse en force les 81E: le prochain objectif n'est autre que le retracement du zénith 2021 des 84,8E du 18/10





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.42%