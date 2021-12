Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet :-5% malgré vote massif pour Nlle Calédonie français information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Le vote massif pour le maintien de la Nouvelle Calédonie dans le giton français n'a pas soutenu Ermaet ce lundi.

Le résultat du vote ne faisait guère de doute mais le score massif à près de 96% induit que même sans une forte abstention et avec 100% des indépendantistes se rendant aux urnes, le résultat n'aurait pas été inversé.

Donc, le marché a vendu la nouvelle et le titre retombe sous 71E -comblant le 'gap' des 70,85E pour en terminer au contact du support oblique moyen terme (70,6E).

En cas d'enfoncement, Eramet devrait revenir combler le 'gap' des 62,45E du 5 octobre.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.96%