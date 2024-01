Équipementiers automobiles: Matthias Zink (Schaeffler) nouveau président du Clepa

(AOF) - Le Clepa, l'Association européenne des équipementiers automobiles, annonce avoir élu Matthias Zink comme nouveau président pour un mandat de deux ans à compter de janvier 2024. Matthias Zink est directeur général des technologies automobiles chez l’équipementier allemand Schaeffler : il succèdera à Thorsten Muschal, qui préside le Clepa depuis 2020. "Le cadre réglementaire doit rester ambitieux mais flexible afin de permettre une innovation continue et de maintenir la compétitivité de l'Europe", a déclaré Matthias Zink.

"Le Clepa représente plus de 3 000 entreprises, des multinationales aux PME, qui fournissent des composants de pointe et des technologies innovantes pour une mobilité sûre, intelligente et durable à travers l'Europe. En tant que premier investisseur privé en R&D, avec 30 milliards d'euros investis chaque année, le secteur de la sous-traitance automobile est essentiel pour permettre la transition verte et numérique en Europe", a rappelé Matthias Zink.