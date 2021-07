Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : veut se développer dans l'éolien offshore en Ecosse Cercle Finance • 19/07/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui avoir répondu à l'appel d'offres ScotWind, initié par Crown Estate Scotland, afin de pouvoir louer des emplacements marins destinés à accueillir de l'éolien offshore. Equinor estime que le crédit-bail proposé par ScotWind cadre avec son ambition de développer l'éolien offshore en mer du Nord et de renforcer sa présence au Royaume-Uni. La société assure être déjà 'le premier développeur mondial d'éolien offshore flottant' avec des équipements déjà en exploitation à Hywind, au large de l'Écosse. ' Equinor possède l'expérience et les capacités nécessaires pour développer le prochain parc éolien offshore flottant à grande échelle en Écosse, après Hywind Scotland', assure Jens Økland, vice-président senior d'Equinor pour le développement commercial dans les énergies renouvelables.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -2.70% EQUINOR LSE Intl -1.27% EQUINOR OTCBB +1.12%