Equinor : veut évaluer l'énergie solaire... offshore

(CercleFinance.com) - Après l'éolien offshore, voici le solaire offshore... Equinor annonce vouloir construire une usine pilote flottante au large de Frøya (Norvège) à la fin de l'été 2021 afin de tester le dispositif. 'Si nous réussissons ici, nous pouvons réussir n'importe où', affirme Hanne Wigum, à la tête de l'unité technologique spécialisée dans l'éolien et le solaire. L'usine pourrait devenir 'la première centrale pilote au monde pour l'énergie solaire flottante en eaux agitées', annonce Equinor qui assure avoir déjà déposé une demande auprès de la Direction norvégienne des ressources en eau et de l'énergie. L'usine - un carré de 80m de côté, qui s'élèvera à moins de 3 mètres au-dessus de la surface de la mer - sera testée 'pendant au moins un an', en collaboration avec Moss Maritime. Equinor précise toutefois qu'en dehors des projets de recherche, aucune décision n'a été prise quant à la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques flottants.

