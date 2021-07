Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : veut développer l'éolien offshore flottant français information fournie par Cercle Finance • 20/07/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui s'associer à RES et Green Giraffe, afin de former Océole, nom donné à ce partenariat tripartite dédié au développement de l'éolien offshore flottant en France. Océole compte participer aux prochains appels d'offres éoliens offshore flottants émis par le gouvernement français. Les trois sociétés souhaitent ainsi accompagner la France dans son objectif de figurer parmi les premiers marchés de l'éolien offshore flottant dans la prochaine décennie, en réalisant jusqu'à 6,8 GW d'éolien offshore d'ici 2028. 'En tant qu'Océole, nous avons les compétences industrielles, techniques et financières pour développer des projets où nous pouvons créer de la valeur', explique Jens Økland, vice-président du développement commercial d'Equinor dans les énergies renouvelables.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.80% EQUINOR LSE Intl +0.43% EQUINOR OTCBB 0.00%