Equinor: vers une évolution du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que son comité de nomination recommande que l'assemblée générale de la société élise Haakon Bruun-Hanssen comme nouveau membre du conseil d'administration d'Equinor ASA afin de palier le départ de Bjørn Tore Godal, membre du conseil d'administration depuis 2010 qui souhaite quitter son poste de membre du conseil d'administration.



Haakon Bruun-Hanssen a occupé le poste de chef des forces de défense norvégiennes de 2013 à 2020, après avoir occupé le poste de chef du quartier général opérationnel conjoint norvégien de 2011 à 2013 et de chef de la marine royale norvégienne de 2009 à 2011. Avant cela, Haakon Bruun-Hanssen avait conduit une longue carrière dans l'armée norvégienne.



L'élection au conseil d'administration d'Equinor aura lieu lors de l'assemblée générale de la société le mercredi 30 novembre 2022. Il est proposé que l'élection entre en vigueur à compter du 12 décembre 2022 et soit effective jusqu'à l'élection ordinaire des membres élus par les actionnaires au conseil d'administration, en juin 2023.





