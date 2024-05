Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: vers une évolution du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que son comité de nomination recommande l'élection de Tone Hegland Bachke et Fernanda Lopes Larsen en tant que nouveaux membres du conseil d'administration.



Il propose également la réélection de Jon Erik Reinhardsen comme président et d'Anne Drinkwater comme vice-présidente, ainsi que la réélection de trois autres membres du conseil, alors que deux membres actuels vont démissionner.



L'élection aura lieu le 4 juin 2024 et les nominations seront effectives à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à l'élection ordinaire de juin 2025.





Valeurs associées EQUINOR LSE Intl +0.81%