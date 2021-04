Equinor : vers l'électrification des plateformes Troll West

(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires Petoro, Shell, Total et ConocoPhillips se sont prononcés en faveur de l'électrification de Troll West, en mer du Nord.

Le 26 mars, le ministre norvégien du Pétrole et de l'Énergie a accordé a Equinor une concession pour construire, posséder et exploiter les installations électriques nécessaires à l'alimentation des plates-formes Troll B et Troll C depuis la côte.

Ce projet devrait réduire les émissions de CO2 de près d'un demi-million de tonnes par an, soit l'équivalent de 1% des émissions totales de la Norvège. Les émissions de NOx du champ seront réduites d'environ 1700 tonnes par an.

Aker Solutions a remporté le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (EPCI) dans le cadre de ces modifications permettant aux Troll B et C de recevoir de l'énergie depuis la terre.

D'une valeur d'environ 2,9 milliards de NOK, le contrat générera environ 1000 années-homme de travail pour le fournisseur pendant la durée du projet.