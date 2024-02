Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: vaste programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Equinor annonce le lancement dès demain de la première tranche de son programme de rachat d'actions pour 2024 d'un montant maximum de 1,2 milliard de dollars.



Des actions seront achetées sur le marché pour un montant maximum de 396 millions de dollars, ce qui implique une première tranche totale pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars, en comptant les actions à racheter auprès de l'État norvégien.



Equinor annonce un programme de rachat d'actions sur deux ans d'un montant total de 10 à 12 milliards de dollars pour 2024-2025, avec un maximum de 6 milliards de dollars pour 2024, y compris les actions à racheter auprès de l'État norvégien.



Le programme de rachat d'actions sera soumis aux perspectives du marché et à la solidité du bilan et sera structuré en tranches au cours desquelles Equinor rachètera des actions pour une certaine valeur en USD sur une période définie.





