Equinor : va réduire de 67% son dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - En raison de conditions de marché et d'incertitudes 'sans précédent', Equinor a décidé de réduire de 67% son dividende du premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2019. Mercredi soir, le groupe pétrolier norvégien a en effet annoncé qu'il verserait un dividende en espèces de 0,09 dollar par action pour le trimestre, à comparer à 0,27 dollar pour le trimestre précédent. Cette décision fait suite à la suspension du programme de rachat d'actions, au lancement d'un plan de réduction des coûts de 3 milliards de dollars et à une émission obligataire de 5 milliards de dollars.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -2.26% EQUINOR LSE Intl -0.62% EQUINOR OTCBB 0.00%