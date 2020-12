Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : une nouvelle directrice financière arrive en juin Cercle Finance • 16/12/2020 à 12:11









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la recrutement d'Ulrica Fearn en tant que directrice financière (CFO) et vice-présidente exécutive, à compter du 16 juin 2021. Ulrica Fearn succédera au CFO par intérim, Svein Skeie, qui deviendra vice-président sénior CFO Performance Gestion et risque à compter de la même date. Après avoir construit une carrière internationale chez Diageo, Ulrica Fearn a rejoint BT où elle occupe actuellement la fonction de directrice des finances du groupe. Titulaire d'une maîtrise en commerce et finance de l'Université de Halmstad, la nouvelle recrue dirigera l'organisation financière mondiale d'Equinor et sera responsable de la trésorerie, de la fiscalité, des relations avec les investisseurs, de la gestion des performances et des risques, du développement commercial , des fusions et acquisitions ou encore de la stratégie d'entreprise et des services commerciaux mondiaux.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.14% EQUINOR LSE Intl +0.87% EQUINOR OTCBB -0.30%