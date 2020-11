Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : un partenariat stratégique avec Panasonic et Hydro Cercle Finance • 18/11/2020 à 12:36









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord avec le japonais Panasonic et le groupe industriel norvégien Hydro afin d'évaluer le potentiel d'une co-entreprise de batteries en Europe. Les trois sociétés ont déclaré qu'elles prévoyaient de former un partenariat stratégique et de travailler ensemble d'ici l'été 2021 pour évaluer le marché des batteries lithium-ion en Europe, avec une future unité de batteries vertes qui serait située en Norvège. Cette initiative s'appuierait sur la technologie de Panasonic et ciblerait le marché européen des véhicules électriques, ont indiqué les futurs partenaires. Equinor a également annoncé l'augmentation de la capacité de sa plate-forme Johan Sverdrup en mer du Nord à 500 000 barils/jour d'ici la fin de l'année.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.73% EQUINOR LSE Intl +0.78% EQUINOR OTCBB +0.70%