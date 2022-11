Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: un nouveau membre élu au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 16:24









(CercleFinance.com) - Equinor annonce l'élection de Haakon Bruun-Hanssen en tant que nouveau membre du conseil d'administration, en remplacement de Bjørn Tore Godal.



Haakon Bruun-Hanssen a occupé le poste de chef des forces de défense norvégiennes de 2013 à 2020, après avoir occupé le poste de chef du quartier général opérationnel conjoint norvégien de 2011 à 2013 et de chef de la marine royale norvégienne de 2009 à 2011.



Auparavant, Haakon Bruun-Hanssen avait passé une longue carrière dans l'armée norvégienne.





