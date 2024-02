Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: un employé tué dans un accident d'hélicoptère information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la mort d'un de ses salariés à la suite d'un accident d'hélicoptère ayant eu lieu à proximité de Bergen, en Norvège, mercredi soir.



L'accident s'est produit alors que l'hélicoptère effectuait une mission de formation pour Equinor et était connecté au service SAR (recherche et sauvetage) de la région d'Oseberg en mer du Nord.



Equinor coopère étroitement avec l'opérateur d'hélicoptère Bristow Norvège et les autorités compétentes dans la gestion et le suivi de l'incident.



La cause de l'accident n'est pas encore connue. Après l'accident, Equinor a décidé d'arrêter tous ses vols réguliers sur le plateau continental norvégien, par égard pour les personnes touchées et pour avoir une vue d'ensemble de la situation.







