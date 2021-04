Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : un contrat de forage au Brésil attribué à Seadrill Cercle Finance • 27/04/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - Au nom de ses partenaires du projet Bacalhau, Equinor Brasil Energia annonce avoir attribué à Seadrill Management S PTE un contrat de forage offshore d'une durée de quatre ans, dans le cadre du projet Bacalhau. L'objectif du contrat est de forer six puits dès le 1er trimestre 2022, en vue d'un démarrage de la production en 2024. Le champ de Bacalhau, d'une profondeur de 2000m, a été découvert en 2012 dans le bassin de Santos (Brésil) et acheté par Petrobras en 2016. La valeur totale du contrat de forage est estimée à 380 millions USD et dépend encore d'une décision finale d'investissement. Equinor est l'opérateur du projet avec 40%. Ses partenaires sont ExxonMobil (40%), Petrogal Brasil (20%) et l'agence de régulation Pré-sal Petróleo SA.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.69% EQUINOR LSE Intl -0.20% EQUINOR OTCBB +2.81%