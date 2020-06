Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : Tove Andersen recommandée pour le board Cercle Finance • 02/06/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que son comité de nomination a recommandé aux actionnaires d'élire Tove Andersen comme nouveau membre du conseil d'administration. Tove Andersen a récemment été nommé vice-président exécutif pour l'Europe de la société norvégienne d'engrais Yara International. Elle a commencé sa carrière chez le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro en 1997. Le comité de nomination d'Equinor a également recommandé la réélection du président du conseil d'administration, Jon Erik Reinhardsen, et la réélection de Jeroen van der Veer en tant que président adjoint du conseil d'administration.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +2.23% EQUINOR LSE Intl +3.06% EQUINOR OTCBB +0.20%