Equinor : suspension des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Etant données les conditions de marché actuelles, Equinor indique suspendre ses rachats d'actions jusqu'à nouvel ordre, dans le cadre du programme pour jusqu'à cinq milliards de dollars annoncé en septembre dernier et qui devait être exécuté jusqu'en 2022. Cette décision s'ajoute aux mesures de réduction de coûts et d'investissements prises par la compagnie pétro-gazière norvégienne, pour lui permettre de rester 'résiliente' dans le contexte d'épidémie de Covid-19 et de bas prix du pétrole.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -3.38% EQUINOR LSE Intl -4.32% EQUINOR OTCBB 0.00%