Equinor: soumet son plan de développement pour Snøhvit information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 15:35

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir soumis un plan de développement et d'exploitation (PDO) de Snøhvit Future au ministre du Pétrole et de l'Énergie au nom du partenariat Snøhvit, prévoyant un investissement de 13,2 milliards de NOK pour la modernisation de l'usine de GNL d'Hammerfest (HLNG), à Melkøya (Norvège).



Le projet implique notamment la compression et l'électrification du gaz à terre, ce qui contribuera à poursuivre les exportations élevées de gaz depuis HLNG au-delà de 2030.



L'électrification depuis la terre réduira notamment les émissions de CO2 de HLNG d'environ 850 000 tonnes par an, soit 'l'une des plus importantes mesures individuelles de réduction des émissions pour la décarbonation de la production de pétrole et de gaz en Norvège', assure Grete B. Haaland, vice-présidente senior pour l'exploration et la production du nord.



Dans des conditions normales de production, HLNG livre 18,4 millions de mètres cubes standard de gaz par jour, soit 6,5 milliards de mètres cubes par an, ce qui équivaut à la demande énergétique d'environ 6,5 millions de foyers européens, soit 5 % de toutes les exportations norvégiennes de gaz.