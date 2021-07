Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : solde sa participation dans le projet Petrocedeño information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir conclu un accord afin de céder solder sa participation de 9,67% dans le projet Petrocedeño, au Vénézuela à Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), une société appartenant à l'entreprise publique Petróleos de Venezuela (PdVSA). Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Equinor visant à concentrer son portefeuille sur des zones internationales clés et des zones géographiques prioritaires où la société pourra tirer parti de ses avantages concurrentiels. Pour rappel, le projet Petrocedeño visait à transformer le pétrole brut extra-lourd en brut plus léger.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.32% EQUINOR LSE Intl +1.44% EQUINOR OTCBB 0.00%