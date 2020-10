Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : signe un contrat d'ingénierie avec TechnipFMC Cercle Finance • 19/10/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - La société franco-américaine de services pétroliers TechnipFMC a remporté un 'important' contrat d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation (EPCI) auprès de la société norvégienne Equinor. L'accord concerne le projet Breidablikk, un raccordement à la plate-forme Grane, en mer du Nord, et comprend une option pour une installation sous-marine située dans une zone proche du champ Grane. TechnipFMC va fournir des jumpers flexibles et des conduites rigides et réaliser des travaux d'installation de conduites, dans le cadre du contrat. Le projet Breidablikk doit encore recevoir l'approbation finale des autorités norvégiennes, a indiqué TechnipFMC. Ce contrat porte sur un montant compris entre 75 millions de dollars et 250 millions de dollars.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.82% EQUINOR LSE Intl -0.28% EQUINOR OTCBB -1.11%